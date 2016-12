"Human" ist Liebling des Jahres

Die BAYERN 3 Hörer haben „Human“ von RAG’N’BONE MAN zum Liebling des Jahres gewählt. Euer Liebling ist auch der größte Nummer-1-Hit 2016. 10 Wochen stand RAG’N’BONE MAN mit „Human“ an der Spitze der BAYERN 3 Chartshow. Der Siegeszug ging für den Song übrigens im Sommer in Bayern und Deutschland los. Inzwischen ist „Human“ in halb Europa ein Hit und erst jetzt auch in seiner Heimat Großbritannien. Mit dem Song hat die Matuschke-Show wieder mal den richtigen Riecher gehabt und einen Newcomer zum Liebling gemacht, den inzwischen zu Recht alle lieben.

Matuschkes Lieblinge 2016

Nr. Datum Titel und Interpret



303 KW48 Better Now – CLOVES

302 KW47 Play – PAULIE GARAND

301 KW46 Think About You – LÉON

300 KW45 Restless – LOUIS BERRY

299 KW44 Innerbloom – RÜFÜS

298 KW43 Schlaflied (Victor Flowers RMX) – LIEDFETT

297 KW42 Einfach sein – FARGO

296 KW41 Loved You First – JEZ DIOR

295 KW39 A 1000 Times – HAMILTON LEITHAUSER & ROSTAM

294 KW38 Erkläre mir die Liebe – PHILIPP POISEL

293 KW37 Tuesday – BURAK YETER Featuring DANELLE SANDOVAL



292 KW36 Out Of My System – YOUNGR

291 KW34 Lost Boy – RUTH B

290 KW33 Im Bett verhungern – MILLIARDEN

289 KW32 College Dropout – RILÈS

288 KW31 Human – RAG’N’BONE MAN (Liebling des Jahres 2016)

287 KW27 Bailar – DEORRO Featuring ELVIS CRESPO

286 KW26 Don't Mind – KENT JONES

285 KW24 Break Over You – DRAPER Featuring PRIDES

284 KW22 Lot To Learn – LUKE CHRISTOPHER

283 KW20 Way Down We Go – KALEO

282 KW18 Don't Worry About Me – FRANCES

281 KW16 Fool To Love – NAO

280 KW14 This Girl – KUNGS vs COOKIN’ ON 3 BURNERS

279 KW13 Step Down – ELLIPHANT

278 KW12 Big Ideas – THE BOXER REBELLION

277 KW11 Rinse & Repeat – RITON Featuring KAH-LO

276 KW10 I Hate U I Love U – GNASH Featuring OLIVIA O'BRIEN

275 KW08 Spirits – THE STRUMBELLAS

274 KW03 Nicht tot – SEBEL

273 KW02 Gold – DEATH TEAM

272 KW01 Me, Myself & I – G-EAZY x BEBE REXHA







Matuschkes Lieblinge 2015

Nr. Datum Titel und Interpret

271 KW49 All My Friends – SNAKEHIPS Featuring TINASHE & CHANCE THE RAPPER

270 KW48 Gockl - PAM PAM IDA UND DAS SILBERFISCHORCHESTER (Liebling des Jahres 2015)

269 KW47 Nur ein Lied - ALEX DIEHL



268 KW46 Ghost - HALSEY

267 KW45 How Hard I Try - FILOUS Featuring JAMES HERSEY

266 KW44 Renegades - X AMBASSADORS

265 KW43 Ham kummst - SEILER UND SPEER

264 KW42 Hurt Me – LÅPSLEY

263 KW40 S.O.B. – NATHANIEL RATELIFF & THE NIGHT SWEATS

262 KW39 Parkbank – VAIT

261 KW38 Let It All Go – BIRDY + RHODES

260 KW37 Friends – RAURY Featuring TOM MORELLO

259 KW36 Mountain At My Gates – FOALS

258 KW35 Dessert – DAWIN

257 KW34 Can’t Sleep – K. FLAY

256 KW33 Stressed Out – TWENTY ONE PILOTS

255 KW32 1 Million – EISENHAUER

254 KW31 Weathered – JACK GARRATT

253 KW30 Baby Love – PETITE MELLER

252 KW26 Christine – CHRISTINE AND THE QUEENS

251 KW25 When The Storm Arrived – NOVAH

250 KW23 You Don't Own Me – GRACE Featuring G-EAZY

249 KW22 Good To Be Loved – M-22

248 KW21 H.S.K.T. – SYLVAN ESSO

247 KW19 Ich bin ein Mann – DER MANN

246 KW18 2 Heads – COLEMAN HELL

245 KW17 Lucifer – XOV

244 KW16 #Derbe – DENYO

243 KW15 Coming Home – HUGEL Featuring JIMMY HENNESSY

242 KW14 Bills – LUNCHMONEY LEWIS

241 KW12 Old Thing Back – MATOMA & THE NOTORIOUS B.I.G. Featuring JA RULE & RALPH TRESVANT

240 KW11 Cape Of No Hope – DARCY

239 KW10 Weekend – PRIORY

238 KW09 Goodbye – FEDER Featuring LYSE

237 KW07 Headphones – MOUNTIES

236 KW06 Sedona – HOUNDMOUTH

235 KW04 Hold Back The River – JAMES BAY

234 KW03 Cheerleader [Felix Jaehn Remix] – OMI





Matuschkes Lieblinge 2014

Nr. Datum Titel und Interpret

233 KW50 Wolke 4 – PHILIPP DITTBERNER & MARV (Liebling des Jahres 2014)

232 KW49 The Hanging Tree – JAMES NEWTON HOWARD / JENNIFER

LAWRENCE

231 KW48 Oh Jordan – ESCO WILLIAMS

230 KW47 I'm An Albatraoz – ARONCHUPA

229 KW45 Gold [Thomas Jack Remix] – GABRIEL RIOS

228 KW44 Dresden – THE SLOW SHOW

227 KW43 Carry Your Throne – JON BELLION

226 KW41 Complètement Fou – YELLE

225 KW40 Secret Garden – SWAY CLARKE II Featuring TINK

224 KW39 Happy Home – HEDEGAARD Featuring LUKAS GRAHAM

223 KW37 Fade Out Lines – THE AVENER

222 KW36 Guns + Ammunition – JULY TALK

221 KW35 Faded – ZHU

220 KW34 All About That Bass – MEGHAN TRAINOR

219 KW33 Geschichte – AHZUMJOT

218 KW32 We Are Done – THE MADDEN BROTHERS

217 KW29 Don't Wait – MAPEI

216 KW28 Moving On – JAMES

215 KW27 Two Weeks – FKA TWIGS

214 KW26 Appetite – CAMERA2

213 KW24 Younger – SEINABO SEY

212 KW23 Fancy – IGGY AZALEA Featuring CHARLI XCX

211 KW22 Nobody To Love – SIGMA

210 KW21 Come With Me Now – KONGOS

209 KW20 The Wheel – SOHN

208 KW19 Spark – AMBER RUN

207 KW17 Prayer In C [Robin Schulz Remix] – LILLY WOOD & THE PRICK And

ROBIN SCHULZ

206 KW15 Solo Dancing – INDIANA

205 KW14 Promises Of No Man’s Land – BLAUDZUN

204 KW13 Out Of Yourself – TRULS

203 KW12 Was kommt wenn nichts kommen will – CLICKCLICKDECKER

202 KW10 Sunny – TRAUM:A

201 KW09 Cruel City – AUGUSTINES

200 KW06 Waves [Robin Schulz Remix] – MR. PROBZ

199 KW05 Nothing Stays The Same – LUKE SITAL-SINGH

198 KW04 Für immer Immer – FETTES BROT

197 KW03 Ghosts – KENSINGTON

196 KW02 Am I Wrong – NICO & VINZ





Matuschkes Lieblinge 2013

Nr. Datum Titel und Interpret

195 KW49 Look Right Through – STORM QUEEN

194 KW48 Formidable – STROMAE

193 KW47 Torrent – ÁSGEIR

192 KW46 Budapest – GEORGE EZRA

191 KW45 Good For The City – KRAAK & SMAAK Featuring SAM

DUCKWORTH

190 KW43 Changes – FAUL & WAD AD Vs. PNAU

189 KW42 Campfire – SATELLITE STORIES

188 KW40 Kryptonite – ROX

187 KW39 Devil We Know – LILY & MADELEINE

186 KW38 Same Love – MACKLEMORE & RYAN LEWIS Featuring

MARY LAMBERT

185 KW37 Little Things – NICK & JUNE

184 KW36 Jubel – KLINGANDE

183 KW33 Dreaming To Some Purpose – JIM KROFT

182 KW32 Hero – FAMILY OF THE YEAR

181 KW29 Sommertag – PETER PUX

180 KW27 La La La – NAUGHTY BOY Featuring SAM SMITH

179 KW26 Made To Love – JOHN LEGEND

178 KW25 Peaches – IN THE VALLEY BELOW

177 KW24 So Good To Me – CHRIS MALINCHAK

176 KW23 Just One Day – MIGHTY OAKS

175 KW22 So Hard – IGGY & THE GERMAN KIDS

174 KW21 Wooden Chair – ANGUS STONE

173 KW20 Best Of All Possible Worlds – AKA AKA, THALSTROEM, UMAMI

172 KW18 Royals – LORDE

171 KW17 Stolen Dance – MILKY CHANCE (Liebling des Jahres 2013)

170 KW16 I Got Skills – MOZES AND THE FIRSTBORN

169 KW15 Blurred Lines – ROBIN THICKE Featuring T.I. + PHARRELL

168 KW14 Song For Zula – PHOSPHORESCENT

167 KW12 Get Free – MAJOR LAZER Featuring AMBER DAWN COFFMAN

166 KW11 God-Fearing – SARAH BLASKO

165 KW10 You/Me/Evolution – THE AMPLIFETES

164 KW09 All I Want – KODALINE

163 KW07 Rosana – WAX

162 KW06 Another Love – TOM ODELL

161 KW05 Infinity – INFINITY INK

160 KW04 Let Her Go – PASSENGER

159 KW03 Home – PHILLIP PHILLIPS

158 KW02 Wine & Chocolates [andhim Remix] – THEOPHILUS LONDON





Matuschkes Lieblinge 2012

Nr. Datum Titel und Interpret

157 KW50 Snälla, Håll Käft – HJÄRTA

156 KW49 Two Fingers – JAKE BUGG

155 KW48 Thrift Shop – MACKLEMORE & RYAN LEWIS Featuring WANZ

154 KW47 It's Time – IMAGINE DRAGONS

153 KW45 Love Is All I Got – FEED ME & CRYSTAL FIGHTERS

152 KW44 Vampire Smile – KYLA LA GRANGE

151 KW43 Sod In The Seed – WHY?

150 KW42 Down The Road – C2C

149 KW41 All You Need Is Love – MAKESHIFT INNOCENCE (Liebling des

Jahres 2012)

148 KW39 I Love It – ICONA POP Featuring CHARLI XCX

147 KW37 Ho Hey – THE LUMINEERS

146 KW35 Madness – MUSE

145 KW34 Not Alright By Me – VINTAGE TROUBLE

144 KW33 Dreams – TAKEN BY TREES

143 KW32 If I Can't Have You – CHAMPIONS

142 KW31 Yellow – POLYANA FELBEL Featuring TOMMY FINKE & DANIEL

BRANDL

141 KW30 Speak Of The Devil – HERMITUDE

140 KW29 Night Forms The Morning – THE IMPRESSION

139 KW28 Blow Up – SAMMY ADAMS

138 KW25 Feel The Love – RUDIMENTAL Featuring JOHN NEWMAN

137 KW23 One Day / Reckoning Song [Wankelmut Remix] – ASAF AVIDAN

136 KW21 Jetzt – DIE ORSONS

135 KW20 Love Is Dead – KOPEK

134 KW19 Homeless & Free – FETSUM

133 KW18 Default – DJANGO DJANGO

132 KW17 Hold On – ALABAMA SHAKES

131 KW14 2 Step – HELLO GRAVITY

130 KW13 I Love You All The Thyme – BOOTS ELECTRIC

129 KW12 We Are Young – FUN. Featuring JANELLE MONÁE

128 KW10 Little Talks – OF MONSTERS AND MEN

127 KW09 Gabriel – JOE GODDARD Featuring VALENTINA

126 KW08 Shake It – MARCO PETRALIA & DJ MONIQUE Vs. GASTONE

125 KW07 Keep Your Head Up – BEN HOWARD

124 KW06 Die Stadt gehört wieder mir – FIVA & DAS PHANTOM

ORCHESTER

123 KW05 Sail – AWOLNATION

122 KW04 Freak – URBAN CONE

121 KW03 Ode To The Bouncer – STUDIO KILLERS

120 KW01 Easy – CRO





Matuschkes Lieblinge 2011

Nr. Datum Titel und Interpret

119 KW50 Sophia – LAURA MARLING

118 KW49 Young, Wild & Free – SNOOP DOGG & WIZ KHALIFA Featuring

BRUNO MARS



117 KW48 Geschafft – PHIL VETTER

116 KW47 Reality And Fantasy – RAPHAEL GUALAZZI

115 KW46 Heidi – DJANGO 3000

114 KW45 Dedication To My Ex (Miss That) – LLOYD Featuring ANDRÉ 3000

And LIL WAYNE

113 KW43 Video Games – LANA DEL REY

112 KW42 The Golden Age – THE ASTEROIDS GALAXY TOUR

111 KW38 Somebody That I Used To Know – GOTYE Featuring KIMBRA

(Liebling des Jahres 2011)

110 KW37 Rainbows – SEPALOT

109 KW36 Go Outside – CULTS

108 KW35 Loca People (What The F**k) – SAK NOEL

107 KW32 The A Team – ED SHEERAN

106 KW31 Zum Laichen und Sterben ziehen die Lachse den Fluss hinauf –

THEES UHLMANN

105 KW30 Gold Canary – CLOUD CONTROL

104 KW29 Night Air – JAMIE WOON

103 KW27 Willst Du bei mir bleiben – KLEE

102 KW24 The Breaks – PLANNINGTOROCK

101 KW23 Simple Math – MANCHESTER ORCHESTRA

100 KW21 At Home – CRYSTAL FIGHTERS

99 KW20 Fever – DATA MC

98 KW19 The City – PATRICK WOLF

97 KW18 Velcro – BELL X1

96 KW17 Like Water – LADI6

95 KW15 Pumped Up Kicks – FOSTER THE PEOPLE

94 KW14 Kickstarts – EXAMPLE

93 KW12 All Of The Lights – KANYE WEST

92 KW09 23.55: Alles auf Anfang – WIR SIND HELDEN

91 KW08 Still – JUPITER JONES

90 KW07 Speed Up Your Heart – PIXIE CARNATION

89 KW06 Symphonies – DAN BLACK Featuring KID CUDI

88 KW05 Young Blood – THE NAKED & FAMOUS

87 KW04 Sympathie – HERR TISCHBEIN

86 KW03 Blackbird Song – DUPTRIBE

85 KW02 New York – THE SEA





Matuschkes Lieblinge 2010

Nr. Datum Titel und Interpret

84 KW51 Your Song – ELLIE GOULDING

83 KW50 Don't Fucking Tell Me What To Do – ROBYN

82 KW49 Get Some – LYKKE LI

81 KW48 Like A G6 – FAR EAST MOVEMENT Featuring CATARACS & DEV

80 KW47 Rolling In The Deep – ADELE

79 KW46 Hello – MARTIN SOLVEIG & DRAGONETTE

78 KW44 Boys Outside – STEVE MASON

77 KW43 Vo Mello bis ge Schoppornou – HOLSTUONARMUSIGBIGBAND

(Liebling des Jahres 2010)

76 KW42 Barbra Streisand – DUCK SAUCE

75 KW40 God & Satan – BIFFY CLYRO

74 KW38 I Need A Dollar – ALOE BLACC

73 KW37 Coma Cat – TENSNAKE

72 KW36 F**k You – CEE LO GREEN

71 KW35 Mel’s Song – COSMO JARVIS

70 KW34 Seven Nation Army – BEN L'ONCLE SOUL

69 KW31 If I Was – YOUNG REBEL SET

68 KW30 Skinny Genes – ELIZA DOOLITTLE

67 KW29 Hey Hey – DENNIS FERRER

66 KW28 Sun In My Pocket – LOCNVILLE

65 KW26 We No Speak Americano – YOLANDA BE COOL & DCUP

64 KW25 She Said – PLAN B

63 KW23 Welcome To The Sugar Show – TORPEDO BOYZ

62 KW21 At The Indie Disco – DIVINE COMEDY

61 KW20 Not Afraid – EMINEM

60 KW18 Little Journey – JUZZIE SMITH

59 KW17 Nothin' On You – B.O.B Featuring BRUNO MARS

58 KW15 Happyland – AMANDA JENSSEN

57 KW14 The Cave – MUMFORD & SONS

56 KW13 Junebug – ROBERT FRANCIS

55 KW11 The High Road – BROKEN BELLS

54 KW10 VCR – THE XX

53 KW09 Kaibeziang – KELLER STEFF

52 KW07 Sky And Sand – PAUL & FRITZ KALKBRENNER

51 KW06 Silly Boy – THE BLUE VAN

50 KW05 Borderline Betty – TOMMY FINKE

49 KW04 Clyde Beluga – CLUB DES BELUGAS

48 KW03 Soldier Of Love – SADE

47 KW02 Charlie Darwin – THE LOW ANTHEM





Matuschkes Lieblinge 2009

Nr. Datum Titel und Interpret

46 KW51 Tabu – ROGER CICERO

45 KW50 Pursuit Of Happiness – KID CUDI Featuring MGMT & RATATAT

44 KW49 Fireflies – OWL CITY

43 KW46 Just Breathe – PEARL JAM

42 KW45 Bang! – THE RAVEONETTES

41 KW43 Dominos – THE BIG PINK

40 KW42 Jump Rope – BLUE OCTOBER

39 KW37 Animal – MIIKE SNOW

38 KW36 If This Is It – NEWTON FAULKNER

37 KW35 Relator – PETE YORN & SCARLETT JOHANSSON

36 KW34 Like A Hobo – CHARLIE WINSTON

35 KW33 The Sun – PORTUGAL. THE MAN

34 KW32 Weil sonst rett ich die Welt – LIZA23

33 KW31 Say It – BLUE OCTOBER

32 KW28 Bucovina Original – SHANTEL

31 KW27 I Know You Want Me (Calle Ocho) – PITBULL

30 KW26 Bruises – CHAIRLIFT

29 KW24 We – VOLBEAT

28 KW23 Jungle Drum – EMILÍANA TORRINI

27 KW22 Foreign Land – ESKIMO JOE

26 KW20 That Look You Give That Guy – EELS

25 KW17 One Day Like This – ELBOW

24 KW15 Als gäb's kein Morgen mehr – PHILIPP POISEL

23 KW14 Rubber Lover – MARMADUKE DUKE

22 KW13 Walking On Air – KERLI

21 KW12 Look Good In Leather – CODY CHESNUTT

20 KW10 Sometime Around Midnight – THE AIRBORNE TOXIC EVENT

(Liebling des Jahres 2009)



19 KW09 Ayo Technology – MILOW

18 KW08 Gewinner – CLUESO

17 KW07 It's Amazing – JEM

16 KW06 Gives You Hell – THE ALL-AMERICAN REJECTS

15 KW05 Walking On A Dream – EMPIRE OF THE SUN

14 KW04 Auf dich hab ich gewartet – ANNETT LOUISAN

13 KW03 Geraldine – GLASVEGAS

12 KW02 Back On My Feet – MISSINCAT





Matuschkes Lieblinge 2008

Nr. Datum Titel und Interpret

11 KW51 Wire To Wire – RAZORLIGHT

10 KW50 Sanctuary – GABRIELLA CILMI

9 KW49 More And More – NOSIE KATZMANN

8 KW48 Prospekt's March EP – COLDPLAY

7 KW47 Haus am See – PETER FOX

6 KW46 In This City – IGLU & HARTLY

5 KW45 You Make It Real – JAMES MORRISON

4 KW44 Saving Grace – EVERLAST

3 KW43 5 Years Time – NOAH AND THE WHALE

2 KW42 Kids – MGMT

1 KW41 Sex On Fire – KINGS OF LEON