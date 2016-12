Die BAYERN 3 Hörer haben „Human“ von RAG’N’BONE MAN zum Liebling des Jahres gewählt. Euer Liebling ist auch der größte Nummer-1-Hit 2016. 10 Wochen stand RAG’N’BONE MAN mit „Human“ an der Spitze der BAYERN 3 Chartshow. Der Siegeszug ging für den Song übrigens im Sommer in Bayern und Deutschland los. Inzwischen ist „Human“ in halb Europa ein Hit und erst jetzt auch in seiner Heimat Großbritannien. Mit dem Song hat die Matuschke-Show wieder mal den richtigen Riecher gehabt und einen Newcomer zum Liebling gemacht, den inzwischen zu Recht alle lieben.

Als Matuschkes Liebling des Jahres zählt „Human“ damit endgültig zu den ganz großen Hits wie „Somebody That I Used To Know“ und „Stolen Dance“.

Das waren Matuschkes Lieblinge in den vergangenen Jahren

2016 Human - RAG'N'BONE MAN

2015 Gockl - PAM PAM IDA UND DAS SILBERFISCHORCHESTER

2014 Wolke 4 - PHILIPP DITTBERNER & MARV

2013 Stolen Dance - MILKY CHANCE

2012 All You Need Is Love - MAKESHIFT INNOCENCE

2011 Somebody That I Used To Know - GOTYE Featuring KIMBRA

2010 Vo Mello bis ge Schoppornou - HMBC

2009 Sometime Around Midnight - THE AIRBORNE TOXIC EVENT