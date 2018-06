Diana Coso zu Gast bei Thorsten Otto

"Frauen an der Macht"

Sie hat es in den „Boys-Club“ der Tech-Industrie geschafft und wünscht sich mehr Frauen in ihrer Branche: Die Wirtschaftsinformatikerin und Managerin Diana Coso! Seit 30 Jahren ist sie in der IT, seit 20 Jahren im Topmanagement! Nach ihrem Fachabi und einer Ausbildung als Bürokauffrau fing sie bei Hewlett-Packard an, wo sie ihre Freude an der Informatik entdeckte. Sie studierte berufsbegleitend Wirtschaftsinformatik und schaffte es schnell ins Management. Nach vielen Jahren bei ein- und demselben Unternehmen entdeckte sie ihre „Wechselfreude“, sie war bei Microsoft, bei Dell EMC und zuletzt CEO bei der Axians-Gruppe. Die gebürtige Kroatin kam mit ihren Eltern als Kleinkind nach Deutschland und fühlte sich in der Schule, wo sie das einzige nicht deutsche Kind in der Klasse war, oft „anders“. Heute setzt sie sich für das Thema „Diversity“ ein, was bedeutet, dass Frauen und Männer, ältere und jüngere Mitarbeiter, Deutsche und Ausländer in einem Team zusammenarbeiten. Außerdem gründete die Ulmerin das Netzwerk „Women‘s IT“. Gezielt Frauen zu fördern liegt ihr am Herzen „Ein klassischer Fehler von uns ist, dass wir entdeckt werden wollen. Das ist nicht hilfreich! Im Management muss man schon sagen können, was man will.“ Sie glaubt, dass sich Mädchen und junge Frauen nicht in die IT trauen, weil es immer noch die Klischees von Nerds mit dicker Brille und Sandalen gebe. Dabei könne man genauso ein Nerd auf Highheels sein!