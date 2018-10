Du hast ständig Angst? So killst du dein Panik-Kaninchen!

Wenn ihr es am wenigsten gebrauchen könnt, kommt es plötzlich um die Ecke: Dieses beklemmende Gefühl, dass plötzlich etwas gewaltig schieflaufen könnte . Wir könnten im Job scheitern, den Partner verlieren und überhaupt – was ist, wenn sich unser Leben von heute auf morgen verändert?

In ihrem Buch, das sie gemeinsam mit Ralf Schmitt geschrieben hat, erklärt Schnell, wie ihr eurem Panik-Kaninchen an den Kragen gehen könnt.

- Geben macht glücklicher als Besitzen: Verschenkt jeden Tag etwas – Geld an einen Obdachlosen, ein Lächeln für die Kassiererin im Supermarkt, eine Blume für die nette Nachbarin, die so oft Eure Päckchen annimmt. Ihr werdet sehen, wie glücklich euch das macht und wie schnell sich das Es-gehört-mir-Kaninchen davonschleicht.

- Ausmisten: Denkt einmal ganz genau darüber nach, was euch an Besitz wirklich wichtig ist. Vorsicht! Damit sind keine Menschen gemeint, denn diese kann man nicht besitzen. Findet täglich mindestens eine Sache, die Ihr wegwerfen könnt, ohne euch dafür etwas Neues anzuschaffen. Ihr werdet euch wundern, wie frei Ihr euch dadurch fühlt.

Angst vor Veränderung: Das Traditions-Kaninchen

Traditionen haben ihren Charme, aber Veränderungen sollten nicht von vornherein negativ betrachtet werden. Sonst geht schnell die Flexibilität flöten. Dann klammern wir uns zu sehr an starre Regeln – selbst wenn sie überhaupt keinen Sinn ergeben!

- Findet Neues auf alten Wegen: Wenn Ihr zum Beispiel jeden Morgen denselben Weg zur Arbeit fahrt, dann versucht mal, auf dieser Strecke immer wieder etwas Neues zu entdecken. Vielleicht steht beim Nachbarn ein neuer Gartenzwerg im Vorgarten. Oder die nette Dame, die euch morgens immer entgegenkommt, hat tolle blaue Augen.

- Geht bewusst neue Wege: Ändert bewusst Routinen, um neue Wege gehen zu lernen und flexibler im Kopf zu werden. Richtet zum Beispiel einmal pro Woche einen Tag der Veränderung ein. Zieht an diesem Tag einfach ein Outfit an, das ganz hinten im Schrank hängt, und das ihr noch nie getragen habt, weil es doch nicht so ganz zu eurem Stil passt. Dann beobachtet euch selbst und andere genau. Hat sich was verändert? Geht ihr aufrechter? Spricht euch ein Kollege darauf an, wie gut ihr heute ausseht? Schreibt alle Beobachtungen auf und wundert euch, was sich alles verändert hat. Zu verlieren habt ihr nichts. Ihr könnt nur neue Erfahrungen machen.