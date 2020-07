Ist Bio-Mineralwasser wirklich besser als "normales" Mineralwasser?

Im vergangenen Jahr hat jeder von uns im Schnitt ungefähr 140 Liter Mineralwasser getrunken. "Medium"-Wasser lief am besten. Stark im Kommen sind auch die Bio-Mineralwasser. Aber machen die überhaupt Sinn? Ist Mineralwasser nicht sowieso schon das korrekteste aller Lebensmittel?

Wie "entsteht" Mineralwasser? Der Regen von oben sickert in eine tiefe, geschützte Quelle, wird dann im Boden mehrfach gefiltert von verschiedenen Schichten, Mineralstoffe lösen sich und schwupp: In der Quelle sammelt sich Mineralwasser. Ist etwas so Natürliches nicht generell bio?

Aus genau diesem Grund vergibt die EU auch kein Bio-Label für Mineralwasser. Was natürlich nicht heißt, dass das nicht andere Organisationen machen können. Die Qualitätsgemeinschaft Bio-Mineralwasser und das SGS Institut Fresenius vertreiben zum Beispiel entsprechende Lizenzen. Zertifizierung und Lizenz kosten natürlich Geld - unter anderem deswegen ist Bio-Mineralwasser in der Regel auch deutlich teurer.

Aber was macht ein Bio-Mineralwasser denn nun bio? Der Bundesgerichtshof sagt, dass bei einem Bio-Mineralwasser der "Anteil an Rückständen und Schadstoffen besonders niedrig" sein muss. Ein aktueller Test der Stiftung Warentest (August 2020) zeigt aber: Das bekommen auch viele andere normale Mineralwasser hin. Was bleibt dann also noch? Bio-Mineralwasser setzen auf nachhaltige Gewinnung und soziale Standards - einheitliche Kriterien gibt es hier aber nicht.