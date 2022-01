Im Test: Diese frittierten Nuggets sind spitze!

Diese Nuggets sind die Besten



So gesund sind die schadstofffreien Nuggets für Kita-Kinder

Zum perfekten Nuggets-Essen reichen für Kita-Kinder rund vier Nuggets (etwa 100 Gramm) aus. Mit Gemüse als Beilage ist das Essen laut Stiftung Warentest gesundheitlich "befriedigend" bis "gut". Es steckt viel Eiweiß in den Hühnchen und Veggie-Nuggets, auch das Salz ist gut dosiert. Wer Fett sparen will, um die Nuggets noch gesünder zu machen, der kann die Nuggets in den Ofen schieben.