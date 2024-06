Deshalb solltest du Getränke in PET-Flaschen nicht in die Sonne stellen

Gerade im Sommer solltest du immer etwas zu trinken dabeihaben. Besonders praktisch: Die leichte PET-Flasche. Aber Achtung: Die Plastikflaschen solltest du besser nicht in der Sonne stehen lassen. Warum das so ist, verraten wir dir hier.

Im Sommer ist es besonders wichtig, dass wir über den Tag verteilt genug trinken. Deshalb sollte eine Flasche Wasser oder ein anderes erfrischendes Getränk immer mit dabei sein. Oft passiert es, dass die PET-Flasche dann in der Sonne steht. Dann wird das Getränk nicht nur warm, sondern es schmeckt häufig auch schal und abgestanden. Aber hat es auch gesundheitliche Folgen, wenn wir unsere Getränke in Plastikflasche in der Sonne stehen lassen?

Was passiert, wenn eine PET-Flasche in der Sonne steht?

Es gibt zwei Dinge, die passieren: