Pimp deinen Garten!

Einfach zu machen und tolle Deko: Pflanzen in bunt besprühten Konservendosen. Dazu müsst ihr Dosen verschiedener Größe sammeln und den scharfen Rand oben feilen oder mit Silikon umranden. Lackieren und nicht vergessen: Löcher in die Dosen-Unterseite bohren, damit überschüssiges Gießwasser abfließen kann. Und schon könnt ihr die Dosen bepflanzen.

Vertikales Kräutergärtchen

Für alle, die wenig Platz haben: So ein Kräutergärtchen lässt sich auch als Türmchen bauen. Was ihr beachten müsst, lest ihr beim Blog Teacup In The Garden.