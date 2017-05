Mit dem Polizeiwagen zur Abiturprüfung

Der 18-Jährige aus dem Landkreis Bad Kissingen war am Dienstagnachmittag auf dem Weg zum Gymnasium in Hammelburg, als sein Auto auf der Bundesstraße bei Fuchsstadt liegen blieb. Die Polizeibeamten wurden auf den Wagen mit eingeschaltetem Warnblinklicht aufmerksam und hielten an. Der junge Mann war völlig aufgelöst und erklärte den Polizisten, dass er in zehn Minuten mündliche Abiturprüfung im Fach Geografie habe und nicht wisse, was er nun machen solle.

Polizisten als Helfer in der Not

Die Beamten erwiesen sich als "Freund und Helfer", schoben das liegengebliebene Fahrzeug von der Bundesstraße und stellten es verkehrssicher ab. Anschließend fuhren die Polizisten den jungen Mann zum Gymnasium. Im Polizeibericht heißt es:

Gerade noch rechtzeitig wurde er dort mit aufmunternden Worten entlassen. Bleibt nur noch zu hoffen, dass die Prüfung trotz des kurzen Schockmomentes erfolgreich verlief" ( Bericht des Polizeipräsidiums Unterfranken)

Quelle: BR24 / Unterfranken



