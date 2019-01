Polizeihündin Kira rettet ihrem Kollegen Ivo das Leben!

Bei Diensthund Ivo platzte ein Milztumor

Bei dem achtjährigen Rüden Ivo war in der vergangenen Woche ein Milztumor geplatzt, was zu inneren Blutungen führte und eine Not-Operation notwendig machte. Da nicht ausreichend viele Blutkonserven vorhanden waren, fragte die Tierklinik bei der Zentralen Diensthundestaffel der mittelfränkischen Polizei nach möglichen Blutspendern. Am schnellsten stand die siebenjährige Diensthündin Kira zur Verfügung, so die Polizei. Der belgische Schäferhund spendete ihrem tierischen Kollegen in der Tierklinik unter Vollnarkose 300 Milliliter Blut, das Ivo noch direkt im Operationssaal verabreicht bekam.

Inzwischen ist der achtjährige Rüde auf dem Weg der Besserung.