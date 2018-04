Nie mehr knusprige Pommes und Chips?

Nur noch helle Pommes und Kekse: Damit nicht mehr so viel krebserregendes Acrylamid entsteht, dürfen Pommes ab heute nicht mehr so heiß frittiert werden. Wir haben Tipps, wie ihr Acrylamid vermeidet.

Pommes, Chips, Kekse, Babynahrung, Brot, Kaffee: In all diesen Lebensmitteln wurde Acrylamid nachgewiesen. Um die Entstehung dieses (als krebserregend eingestuften) Stoffes möglichst gering zu halten, gelten jetzt neue EU-Regeln für Lebensmittelhersteller, Restaurant- und Imbissbudenbesitzer.

Neue EU-Regeln für Hersteller und Gastronomie

Acrylamid bildet sich, wenn stark stärkehaltige Lebensmittel wie Kartoffeln und Mehl bei Temperaturen von über 180 Grad gebraten, gebacken, geröstet oder frittiert werden. Auch beim Rösten von Kaffee kann Acrylamid entstehen. In gekochten Lebensmitteln fand sich der Stoff nicht, so das Bundesamt für Risikobewertung.

Die neuen Auflagen betreffen in erster Linie die Hersteller von Pommes, Backwaren und Babynahrung wie Kinderkekse und Breipulver. Die Unternehmen sollen zum Beispiel Stärkehaltiges nicht mehr so heiß und nicht mehr so lang frittieren, rösten oder backen. Außerdem sind sie verpflichtet, weniger stärkehaltige Kartoffelsorten zu verwenden und auf die Lagerung der Kartoffeln zu achten. Bei bestimmten Temperaturen bildet sich in Kartoffeln mehr Zucker, was zur Folge hat, dass bei der Verarbeitung auch mehr Acrylamid entsteht.

Ähnliches gilt für Imbissbuden, Restaurants und Bäckereien. Die Einhaltung der neuen Auflagen sollen die Lebensmittelbehörden der einzelnen EU-Länder kontrollieren.

Die EU hat noch keinen Grenzwert für Acrylamid festgelegt - also man kann derzeit nicht sagen, ab welcher Dosis es tatsächlich schädlich wird. Verbraucherschützer fordern schon seit längerem einen Grenzwert.