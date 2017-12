Mangelhaft: Ein Rauchmelder versagt im Test völlig!

You only have one job: Ein Rauchmelder, der zu spät oder gar nicht vor Rauch warnt, ist sein Geld nicht wert und lebensgefährlich. Der Rauchmelder "Fito" ist so ein Produkt. Bei allen anderen Rauchmeldern - auch den günstigen - hatte die Stiftung Warentest im aktuellen Geräte-Check aber nur wenig bis gar nichts zu meckern.

343 Menschen sind im vergangenen Jahr bei Bränden in ihren eigenen Wohnungen ums Leben gekommen. In den vergangenen 20 Jahren hat sich diese Zahl laut Statistischem Bundesamt fast halbiert. Vermutlich hat daran die immer größer werdende Verbreitung von Rauchmeldern ihren Anteil. Am 1. Januar 2018 ist die Installation von Rauchmeldern in allen Wohnungen und Häusern in Bayern Pflicht! In Schlafräumen und Kinderzimmern sowie Fluren, die zu Aufenthaltsräumen führen, soll jeweils ein Rauchmelder installiert sein.

Generell wird zwischen drei verschiedenen Arten von Rauchmeldern unterschieden!