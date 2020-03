Corona: Sollen wir wirklich acht (!) Meter Sicherheitsabstand einhalten?

Im Supermarkt, beim Bäcker, im Bus, auf dem Bürgersteig oder am Arbeitsplatz - es ist gar nicht so einfach, immer eineinhalb Meter Abstand zu anderen Menschen zu halten. Und jetzt schreiben Zeitungen weltweit, dass die eineinhalb Meter eigentlich viel zu wenig sind! Viele dieser Boulevardblätter berufen sich auf eine Studie des Massachusetts Institute of Technology.

Und jaaaaa, die Forscher schreiben, unter ganz bestimmten Voraussetzungen (feucht-warme Luft) könnte bei sehr speziellen Zielgruppen (Krankenhaus/Infizierte) beim Niesen eine Wolke entstehen, die sich theoretisch bis zu acht Metern erstrecken kann. Wie genau die Forscher das gemessen haben, erklären sie nicht. Insgesamt liest sich die Studie aber bei weitem nicht so spektakulär, wie es die meisten Zeitungen schreiben. Und selbst die Forscher kommen lediglich zu der Empfehlung, dass "Gesundheitspersonal im Krankenhaus beim Umgang mit Corona-Infizierten zusätzlich zu den zwei Metern Sicherheitsabstand auch noch entsprechende Schutzausrüstung tragen sollte."

Die meisten anderen Virologen weltweit sehen noch weitere Probleme bei dieser Studie. Virologe Prof. Christian Drosten von der Berliner Charité sagt: Niesen gehört gar nicht zu den typischen Symptomen einer Corona-Infektion, sondern Husten!