Risiko Blackout: Was würde bei einem wochenlangen Stromausfall in Bayern passieren?

Strom ist für uns eine Selbstverständlichkeit. So selbstverständlich, dass wir uns gar nicht vorstellen können ohne ihn zu leben. Die gesamte Gesellschaft, die gesamte Infrastruktur sind davon abhängig. Doch was würde bei einem Blackout tatsächlich passieren? Was wären die Folgen, wenn der Strom flächendeckend über einen längeren Zeitraum ausfallen würde? Und wie lange würde in Falle eines Blackouts das totale Chaos auf sich warten lassen?