Was muss ich bei Saharastaub beachten?

Was ist Saharastaub?

Saharastaub ist in erster Linie mal nichts anderes als ganz, ganz feiner Wüstensand. Pro Jahr werden eine Milliarden Tonnen Staub aus der Sahara "verblasen". Der Wind trägt den Staub übers Meer und quer durch Europa. Auf dieser Reise bleiben die gröberen Sandkörnchen bald zurück. Sie sind zu schwer für hohe Luftschichten oder abflauende Lüftchen. Dazu ist der Weg mehrere tausend Kilometer weit. Nur die feinsten der feinen Körnchen landen bei uns, erklärt Mark Parrington, Physiker am europäischen Erdbeobachtungsprogramm Copernicus. Leichte Niederschläge - also kleinere Tropfen - führen dazu, dass "Blutregen" entsteht.

Woraus besteht Saharastaub?

Laut DWD (Deutscher Wetterdienst) besteht der Staub überwiegend aus:

Quarz

Aluminosilikate

Eisenoxide

Auch Kalziumkarbonat und Gips kommt zu kleineren Teilen darin vor, genauso wie Magnesium und Phosphor.

Ist Saharastaub gefährlich für die Gesundheit oder Atmung?

Grundsätzlich ist Saharastaub deutlich harmloser als verkehrsbedingter Feinstaub, belegen Studien. Das gilt auch für den europäischen Süden, für Italien, Spanien, Griechenland und Portugal. Dort kommt weit mehr Saharastaub an, als im Norden - z.B. in Bayern.

Empfindliche Menschen, wie Asthmatiker und Allergiker, in besonders stark belasteten Regionen sollten aber vorsichtig sein. Ob ihr Sport treiben wollt oder euch viel im Freien aufhaltet, müsstest ihr selbst entscheiden. Die Mehrzahl von Studien hat allerdings ergeben, dass nichts auf eine erhöhte Gefahr hindeutet - auch bei Grobstaub nicht.

Um sich zu schützen, können Allergiker und Asthmatiker vorsorglich Masken oder eine Sonnenbrille tragen, wenn sie sich im Freien aufhalten.

Obst und Gemüse wie üblich vor dem Essen waschen

In der näheren Wüstenumgebung ist das anders: In der Sahelzone konnten Meningokokken-Infektionen auf die Übertragung durch Saharastaub zurückgeführt werden. Bis zu uns würden es diese Erreger per Staubwolke nicht schaffen, schätzt Umweltmediziner Dennis Nowak am Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Auch für Saharastaub auf Obst und Gemüse in unseren Gärten gibt der Umweltmediziner Entwarnung. Was aus dem Garten oder aus dem Laden kommt, solle man wie üblich vor dem Essen waschen. Damit gehe auch der Saharastaub runter.

Für Pflanzen ist Saharastaub sogar ein idealer Dünger. Die kleinen Staubkörnchen liefern dem heimischen Gartenbeet wertvolle Nährstoffe wie Calcium, Magnesium, Eisen und Phosphor.