Stoffhase: Neustadts Bürgermeister startet Suchaktion

Jeder der schon mal Kind war, weiss was es bedeutet, wenn man sein liebstes Stofftier verliert. So auch der Bürgermeister von Neustadt an der Waldnaab, Sebastian Dippold. Seinen Stofftier-Fund will er dem kleinen Besitzer jetzt zurückbringen - dafür startete er eine Suchaktion, die auf Facebook sogar schon über 2.200 Mal geteilt wurde.