Deswegen solltet ihr immer auf WhatsApp-Nachrichten eures Liebsten antworten

In Italien dienen WhatsApp-Nachrichten in vielen Scheidungsprozessen mittlerweile als Beweismittel für Seitensprünge. Doch nicht nur zu viele WhatsApp-Nachrichten an andere können zum Problem werden! Auch wenn ihr gar nicht auf Nachrichten eures Liebsten reagiert, kann das übel ausgehen.

Scheidung wegen ignorierter WhatsApp-Nachrichten

In Taiwan wurde jetzt eine Ehe geschieden, weil der Ehemann wiederholt nicht auf WhatsApp-Nachrichten seiner Frau reagierte. In einer schrieb sie ihm aus der Notaufnahme eines Krankenhauses, in das sie nach einem Auto-Unfall eingeliefert wurde. Der Mann las die Nachricht, reagierte aber nicht. Das nennt man im Englischen "blue ticking" - blaue Haken für "gelesen", aber keine Antwort.

Der Ehemann in Taiwan antwortete auf fast keine der Nachrichten, die ihm seine Frau schrieb. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass - auch wegen der ignorierten WhatsApp-Nachrichten - die Ehe wohl nicht mehr zu kitten sei.

Deswegen solltet ihr besser immer auf die Nachrichten antworten, die ihr von eurem/eurer Liebsten bekommt ;-)