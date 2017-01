Die schnellsten Schlitten kommen vom Discounter und aus Bayern

Winter in Bayern: Was gibt es Schöneres, als mit Freunden Schlitten zu fahren? Aber welcher Schlitten ist der beste? Bei Preis und Qualität gibt es da durchaus Unterschiede. Die BR-Kollegen Martina Schuster und Johannes Thürmer haben für die Sendung "Mehr/wert" den Rodelcheck gemacht.

Unsere Kandidaten sind die Klassiker unter den Holzschlitten, der Davoser Rodel, in der Länge 100 cm:





Der Preis

Beim Preis gewinnt ganz klar Testschlitten A von Lidl.

Der Fun-Faktor

Wir fahren ins Fichtelgebirge zum Skigebiet Ochsenkopf. Neun Jugendliche vom Ski-Club Bischofsgrün sollen für uns herausfinden, mit welchem Schlitten man die meiste Gaudi hat. Denn darauf kommt es beim Schlittenfahren schließlich an. Die Jugend in Oberfranken hat klar entschieden, wer beim Fun-Faktor die Nase vorn hat: die Nummer C, der Schlitten aus Unterfranken.

Die Qualität

Marcus Grausam ist zehnfacher Deutscher Meister, Weltcupsieger und war über 20 Jahre lang Mitglied der Nationalmannschaft im Naturbahnrodeln. Als Rodelbauer checkt er die Qualität der Schlitten. Alle vier Schlitten erfüllen die geltenden Normen und Vorschriften. Bei den Details allerdings gefällt dem langjährigen Rennrodler Schlitten B am wenigsten:

"Also den von Pinolino würde ich nicht nehmen, weil da die Metallverstärkungen fehlen bei den Sitzböcken, wie sie zum Beispiel der von Lidl hat. Ich glaub, dass der auseinanderbricht, wenn man irgendwelche Buckelpisten fährt." (Marcus Grausam, Rodelbauer)

Für ihn ist der Schlitten D, der Sirch-Rodel, der Beste.

Die Fahreigenschaften

Aus Ohlstadt im Landkreis Garmisch-Partenkirchen, das sich selbst als "Bob-Dorf" bezeichnet, kommen die nächsten Tester. Vier Rennfahrer lassen ihren Bob stehen und wagen sich auf unsere Schlitten. Das überraschende Ergebnis: Schlitten B ist der Favorit. Also der Schlitten von Pinolino! Und warum?

"Vielleicht liegt es daran, dass er von den Schienen her weich ist. Den kann man einfach ein bisschen lenken. Der hält vielleicht nicht so lange wie die anderen, aber zum Lenken ist er ganz gut." ( Christoph Gaisreiter, ehem. Bob-Juniorenweltmeister)

Das Gesamtergebnis

Gesamtsieger ist der Schlitten von Sirch, der zweitgünstigste in unserem Check. Gefolgt vom Discountermodell von Lidl. Dritter wird der Ress-Rodel aus Unterfranken.