Darum läuft eure Nase bei kalten Temperaturen

Du fühlst dich fit und gesund, aber sobald du das Haus verlässt, läuft dir andauernd die Nase. Keine Sorge, das ist bei etwa 50 bis 90 Prozent aller Menschen so in der Kälte.



Warum Euch draußen bei kalten Temperaturen ständig die Nase läuft

Eure Nase macht bei Kälte einfach nur ihre von der Natur vorgegebene Arbeit. Ihre Aufgabe ist es, die eingeatmete trockene, kalte Luft warm und feucht zu machen, damit die Lunge nicht gereizt wird.

Unsere Nerven in der Nase senden bei kalter Luft eine Nachricht an unser Gehirn. Das Gehirn reagiert dann. Es erhöht den Blutfluss in die Nasenmuscheln, damit sich dort die Blutgefäße erweitern. Diese Blutgefäße erwärmen dann die eisige Luft, die über sie in Richtung Lunge hinweg strömt.

Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt wird die Luft im Nasenrücken normalerweise auf 26 bis zu 30 Grad „angeheizt“.

Durch das Anschwellen der Blutgefäße hat die Flüssigkeit in der Nase weniger Raum, um nach innen abzufließen. Die Folge: Euch läuft auch ohne Erkältung die Nase.

Übrigens: Bei Kälte wird auch eine größere Menge an Nasenschleim produziert. Wenn euch also ständig die Nase läuft, ist das auch ein wesentlicher Mechanismus zur Infektionsabwehr.

Warum läuft die Nase so extrem, wenn wir von Kälte ins Warme kommen?

Wenn ihr aus der Kälte wieder ins Warme kommt, werden die Nasenmuscheln, die sich bei kühlen Temperaturen vergrößern wieder kleiner und das stark produzierte Sekret läuft nach vorne ab bis es schließlich wieder weniger wird.