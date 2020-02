LIVE: Bagger bringen Schnee für Riesen-Schneemann Jakob

Tradition bleibt Tradition

Begonnen hat der Rekord-Schneemannbau in Bischofsgrün im Jahr 1986 aus einer "Schnapsidee" heraus, wie sein Erfinder Horst Heidenreich gerne erzählt. In diesem Jahr ist es der 35. Jakob - die Ahnengalerie mit den übrigen Jakobussen hängt in einem Gasthaus am Kirchplatz. Jakob zieht mittlerweile Besucher aus ganz Nordbayern an. In Bischofsgrün feiern sie immer am Rosenmontag mit Jakob das Schneemannfest.