What the Frakta??

Die Frakta-Mania fing mit einer Tasche des Luxuslabels Balenciaga an. Diese Ledertasche sieht der großen, blauen Plastiktasche von Ikea sehr ähnlich. Plastiktasche in edel. Jetzt geht es weiter mit "Frakta goes Fashion": Füße, Busen, Kopf - in die große Blaue passt alles rein.