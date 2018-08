Servus Baby ist wie "Sex and the City" - nur in Bayern!

Was tun, wenn die Bombe tickt? Und was, wenn man selbst die Bombe ist? Weil man als Frau Anfang Dreißig Knall auf Fall wieder Single ist. Oder vor lauter männlichen Genitalien den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht. Oder das Wort Liebe all die Jahre versehentlich falsch definiert hat. Trotzdem: Es muss sich verliebt, fortgepflanzt, Karriere gemacht und gewohnt werden. Servus Baby ist eine neue BR Serie, ein bisschen wie "Sex and the City" - nur eben nicht in New York, sondern in München.