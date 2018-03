Leute, ändert euer Passwort ...

1. Für jeden Online-Dienst ein anderes Passwort

Eigentlich logisch. Denn ist ein Passwort erstmal geknackt, hat der Hacker automatisch Zugriff auf alle anderen Online-Accounts mit dem gleichen Passwort.

2. Die Mischung macht's

Ein sicheres Passwort ist nicht nur lang. Es besteht aus einer guten Mischung großer und kleiner Buchstaben. Außerdem wichtig: Sonderzeichen. Sternchen, Hastag und Co. machen Passwörter um einiges komplexer und so auch sicherer. Wer Schwierigkeiten damit hat, sich eine solche Mischung zu merken, kann Buchstaben durch ähnlich aussehende Zeichen ersetzen. Aus dem eher unsicheren "Glückspilz1988" lässt sich so zum Beispiel "G!ück§p/!z1988" machen.

3. Die Länge ist entscheidend

Je mehr Zeichen, umso mehr Zeit braucht ein Hacker mit seinen Algorithmen, um ein Passwort herauszufinden. Vorsicht aber vor ganzen, bedeutungsvollen Sätzen wie "Mein Hund Rex frisst immer aus dem Napf". Hier am besten die Wörter umstellen und mit Sonderzeichen versehen: "d3m n4pf au§ r3x fr!§§t m1 hund".