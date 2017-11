Mit diesen fiesen Tricks arbeiten Fake-Shops im Internet

Wenn wir bei Facebook unterwegs sind, dann sind da zwischen den Sachen, die wir geliked haben oder lesen wollen, auch immer sogenannte „vorgeschlagene Beiträge“ – also: Werbung. Anzeigen für einen Klamotten-Internet-Shop oder einen coolen Technik-Laden. Oft geht’s bei diesen Anzeigen um absolute Schnäppchen. Markenkleider mit 50 Prozent Rabatt zum Beispiel. Und da ist Vorsicht angesagt, denn in manchen Fällen landen wir nicht bei einem seriösen Anbieter - sondern in einem Fake-Shop.

2. Wie erkenne ich Fake-Shops?

Zuallererst ist es wie im richtigen Leben auch: Wenn Produkte extrem günstig angeboten werden, könnte es sein, dass da was nicht mit rechten Dingen zugeht. Und dann gibt’s noch ein paar ganz handfeste Dinge, die du auf der Internetseite des Shops überprüfen kannst: Gibt’s ein Impressum mit vollständiger Adresse und (idealerweise) einer Telefonnummer in Deutschland – das ist schon mal gut. Wenn sich auf der ganzen Seite nur eine Mailadresse in China findet, lieber nicht bestellen. Und dann lohnt ein Blick darauf, welche Zahlungsmöglichkeiten du hast. Geht auch Rechnung, Kreditkarte oder Bankeinzug? Oder bleibt am Schluss nur Vorauskasse übrig? Auch dann Finger weg!