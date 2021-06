X und O: So gewinnst du immer bei Tic-Tac-Toe!

1. Kreuz

Setze dein erstes Kreuz in eine Ecke des Feldes. Dies gibt deinem Gegner die meisten Möglichkeiten, einen Fehler zu begehen.

Jetzt musst du nur darauf hoffen, dass dein Gegner seinen ersten Kreis nicht in die Mitte setzt. Tut er dir tatsächlich diesen einen Gefallen, dann wird er keine Chance gegen dich haben. Denn er wird ab jetzt jedes Mal seine Kreis so setzen müssen, dass keine Dreierreihe entsteht. Am Ende kann er es aber trotzdem nicht verhindern, wenn du dich an folgenden Ablauf hälst.

2. Kreuz

Faustregel für deinen zweiten Zug: Setze dein nächstes Kreuz in eine der Ecken. Wähle eine Ecke, bei der du im nächsten Zug theoretisch eine horizontale oder vertikale Dreier-Reihe erzielen könntest.