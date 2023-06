Soll ich gegen den Widerstand meiner Familie umziehen?

Die Story

BAYERN 3 Hörerin Maria hat schlaflose Nächte und denkt über einen Umzug nach. Grund: Bei ihr wird sich beruflich was ändern und sie wird ab Herbst deutlich weniger verdienen. Maria ist freiberuflich tätig und verliert einen wichtigen Kunden, so dass ihr Einkommen sich stark verringern wird. Für die Miete in Nürnberg geht aber aktuell so viel Geld drauf, dass es für Maria richtig eng wird. Also hat sie ihrem Mann und dem 12-jährigen Sohn vorgeschlagen, umzuziehen – weg aus Nürnberg, weiter raus aufs Land. Das hat die reinsten Dramen ausgelöst, denn der Umzug bedeutet auch einen Schulwechsel für Marias Sohn und gerade der will nicht weg von seinen Freunden. Und auch ihr Mann hätte dann einen weiteren Weg zur Arbeit. Er ist noch immer überzeugt, sie könnten auch auf anderem Weg Geld einsparen. Letzte Option für Maria wäre weiter auf die Suche zu gehen nach neuen Auftraggebern aber sie merkt auch, dass sie kräftetechnisch am Limit ist.

Die Frage

Soll ich oder soll ich nicht – mich gegen den Widerstand meiner Familie mit dem Umzug durchsetzen?

Das Voting