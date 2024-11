Soll ich meinem Bruder Geld leihen - aber nur zu meinen Bedingungen?

Bayern 3 Hörer David (37 Jahre, aus der Region Kulmbach) will seinem Bruder gern unter die Arme greifen. Der bräuchte eine Finanzspritze, um die ein oder andere Lücke auf dem Konto zu schließen. Allerdings befürchtet David, dass er sich von dem Geld auch unnötige Dinge gönnt, statt alle Geldgeschäfte zu klären. Soll David deshalb eine Bedingung für den Kredit stellen? Oder geht ihn das nichts an, was sein Bruder mit dem Geld macht?