Nirgendwo gab's mehr Sonne als bei uns in Bayern!

Heute endet der Sommer für die Meteorologen. Zeit für eine Abrechnung! Und die fällt gar nicht mal so schlecht aus. Vor allem im Vergleich zum Rest Deutschlands.

Die gute Nachricht vorneweg: Bayern war das sonnenscheinreichste Bundesland in Deutschland mit satten 720 Stunden. Im Süden und Osten Bayern schien die Sonne sogar mehr als 800 Stunden. Allerdings gabs auch viel Regen. 335 Liter pro Quadratmeter wurden in Bayern gemessen, was im Vergleich zum Rest der Republik sehr viel ist.

Besonders zwischen Allgäu und Berchtesgadener Land gab es reichlich Niederschlag. Hier wurden stellenweise bis zu 780 Liter pro Quadratmeter gemessen. Neben dem Niederschlag kam es, vor allem im August, auch immer wieder zu heftigen Gewittern mit Sturm- und Orkanböen.

Hitze-Hauptstadt Regensburg

Mit einer Durchschnittstemperatur von 18,2 Grad war es in Bayern recht warm. Das oberpfälzische Regensburg sticht aber noch einmal besonders heraus. Dort kletterten die Temperaturen 27 Mal über 30 Grad. Damit hatte Regensburg mehr heiße Tage als in den Jahrhundertsommern 1947 und 1994.