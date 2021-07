Sommerurlaub: Wie bekomme ich jetzt noch eine Unterkunft in Bayern?

Viele von euch verzichten wegen der aktuellen Coronalage in diesem Jahr auf den Sommerurlaub in Spanien oder Italien - und spannen lieber einige Tage dahoam in Bayern aus. In vielen Regionen sind die Hotels und Unterkünfte aber schon voll. Zumindest sieht es so aus, wenn man die großen Online-Portale durchforstet.