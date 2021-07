Warum starten die Sommerferien in Bayern in diesem Jahr einen Tag früher?

Normalerweise starten die Sommerferien immer nach Zeugnisvergabe an einem Freitagmittag - pünktlich zum Wochenende. Das kennen Kinder und Eltern in Bayern seit vielen Jahren so. Achtung: In diesem Jahr ist Donnerstag (29. Juli) bereits der letzte Schultag.

Der erste Sommerferien-Tag in Bayern ist in diesem Jahr an einem Freitag und nicht – wie in den letzten Jahren – an einem Montag. Dass die Sommerferien nicht mit dem Wochenanfang beginnen, mag ungewohnt erscheinen, ist aber auch schon in früheren Jahren immer wieder vorgekommen." (Daniel Otto, Bayerisches Kultusministerium)

Eltern mit älteren schulpflichtigen Kindern können sich eventuell noch an das letzte Mal erinnern: 2014 begannen die Sommerferien an einem Mittwoch. Warum ist dieses Jahr also der Freitag schon der erste Ferientag?

Der Grund ist ganz einfach - und hat nichts mit Corona zu tun (die Sommerferien für 2021 wurden schon vor sieben Jahren festgelegt!). Mit den unterschiedlichen Startzeiten für die Ferien in den einzelnen Bundesländern soll verhindert werden, dass alle Schülerinnen und Schüler zeitgleich in die Sommerferien starten. Und da passiert es dann eben auch mal, dass der letzte Schultag nicht auf einen Freitag fällt. Für unsere Nachbarn in Baden-Württemberg beginnen die Sommerferien übrigens schon am Donnerstag offiziell - hier findet die Zeugnisvergabe am Mittwoch (28. Juli) statt.