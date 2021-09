Job: Wann bekommst du Sonderurlaub - und wie viele Tage?

Es gibt Tage, da geht man einfach nicht zur Arbeit. Zum Beispiel wenn du heiratest, eine Tochter bekommst oder dein kleiner Sohn plötzlich krank wird. In solchen Fällen kannst du bezahlten Sonderurlaub beantragen. Das steht im Bürgerlichen Gesetzbuch.

Wenn du heiratest, Vater wirst oder zur Beerdigung der Oma musst, dann opfere hierfür nicht deine regulären Urlaubs­tage! Für solche Ereignisse gibt es in Deutschland den bezahlten Sonder­urlaub. "Normale" Urlaubstage sind schließlich zur Erholung da. Wichtig: Checke in jedem Fall, ob in deinem Arbeits- oder Tarifvertrag der Sonderurlaub anders geregelt (oder sogar explizit ausgeschlossen) ist. Wenn nicht, kannst du dich auf das Bürgerliche Gesetzbuch (§616) berufen.



Wie lange du bezahlten Sonderurlaub nehmen kannst, ist nicht genau festgelegt. In der Regel ist es ein Tag, manchmal auch mehr.