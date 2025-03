Partielle Sonnenfinsternis über Bayern: Wie kannst du sie sehen?

Sonnenfinsternis über Bayern – sehen wir sie wirklich?

Am Samstag gibt es ein faszinierendes Himmelsspektakel: eine partielle Sonnenfinsternis! Doch wird sie in Bayern sichtbar sein?

Was ist eine partielle Sonnenfinsternis und wie entsteht sie?

Eine partielle Sonnenfinsternis passiert, wenn der Mond sich zwischen Erde und Sonne schiebt, aber die Sonne nicht komplett verdeckt. In Bayern wird etwa 10 % der Sonnenscheibe verschwinden. Je weiter nördlich man ist, desto größer ist der bedeckte Bereich.

Wann ist die Sonnenfinsternis 2025 in Bayern zu sehen?

Die nächste partielle Sonnenfinsternis in Bayern ist am Samstag, 29. März sichtbar. Die Uhrzeiten sind je nach Standort unterschiedlich. In München beginnt die Sonnenfinsternis um 11:28 Uhr und endet um 12:55 Uhr. In Hof dauert sie bis 13:01 Uhr.

Wie sind die Wetterprognosen für die Sonnenfinsternis in Bayern?

Leider sieht es nicht gut aus: Laut Wetterexperten bleibt es in Südbayern wohl bewölkt und regnerisch. Die besten Chancen auf freie Sicht gibt es im nördlichsten Teil Frankens. (Stand: 28. März, 11:00 Uhr).

>> Das aktuelle Wetter für Bayern bekommt ihr in unserem Regionalwetter <<

Wie oft gibt es eine Sonnenfinsternis in Deutschland?

Jedes Jahr gibt es weltweit zwei bis vier Sonnenfinsternisse, aber nicht alle sind in Deutschland sichtbar. Partielle Sonnenfinsternisse sind hier alle paar Jahre zu sehen. Die nächste gibt es im August 2026. Totale Sonnenfinsternisse sind extrem selten – die letzte war 1999, die nächste kommt erst 2081!

Wie beobachtet man eine Sonnenfinsternis sicher?

Niemals direkt in die Sonne schauen – das kann zu schweren Augenschäden führen! Eine Sonnenfinsternis-Brille ist unbedingt nötig. Wer ein Teleskop nutzt, braucht spezielle Filter.

Falls du die Sonnenfinsternis dieses Mal nicht sehen kannst: 2026 gibt es die nächste Chance!