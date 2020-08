Ist Sonnencreme wirklich schlecht für Korallen und Fische?

Bestes Sommerferienwetter in Bayern, alle schauen, dass sie an den See oder an einen Fluss kommen. Jeder postet Bilder davon in der Timeline, gefühlt ist ganz Bayern gerade beim Baden. Aber gleichzeitig tauchen auch immer mehr Posts in den sozialen Netzwerken auf, in denen es heißt:

Wie könnt ihr nur??? In Ländern wie Hawaii und Palau wird Sonnencreme verboten, weil die Korallen und Fische vergiften kann. Da darf man nur noch biologisch abbaubare Produkte verwenden. Und wir hier hüpfen gedankenlos mit unserer Sonnencreme in Seen und Gewässer – denkt mal drüber nach!"

Da haben wir natürlich gleich mal nachgeforscht und fragen Karsten Schwartz vom BAYERN 3 Service-Team, müssen wir jetzt wirklich ein schlechtes Gewissen haben, wenn wir uns eincremen?

Nein, natürlich nicht – denn wir haben was, was Palau und Hawaii nicht haben: Bessere Sonnencreme! Das Problem ist der Lichtschutzfilter, da gibt es wirklich Stoffe, die für Tiere und die Umwelt richtig gefährlich werden können. Octinoxat und Oxybenzon zum Beispiel. Und darum verbieten immer mehr Länder solche Sonnencremes. ABER: im Gegensatz zu den USA oder Asien werden diese Stoffe hier in Europa schon seit Jahren nicht mehr eingesetzt! Egal ob große Marken wie Nivea oder Eigenmarken von dm, ALDI oder Lidl, in Deutschland ist das Zeug nirgendwo mehr drin.

Das heißt: Die Koralle kann erstmal aufatmen. Aber so richtig super ist doch auch unsere Sonnencreme im Wasser nicht?

Nein, denn auch da sind Sachen drin, die weder in einen Fluss noch in den See gehören. Darum: erstmal baden, und dann eincremen. Oder erst eincremen, aber dann wirklich gut einziehen lassen – und wenns geht, vor dem Baden im See erst nochmal Duschen, wie man das im Freibad ja auch macht. Denn wer will schon im Fettfilm des Vordermannes schwimmen… Aber die gute Nachricht ist: Unsere Sonnencreme macht keine Korallen kaputt, aber trotzdem sollte nicht zu viel davon in die bayerischen Flüsse und Seen kommen.