Sophie Grund - Mein Leben, meine #Likes

Gleich nach dem Abi war mir klar: ich will zum Radio! Kurz hab ich mich mal verirrt und wollte das mit dem Studieren testen. Statt Germanistik zu büffeln, hab ich mich dann doch schnell zurück auf den Weg Richtung Mikro gemacht. Und bin jeden Tag glücklich darüber, dass ich Euch beim Start in den Tag begleiten darf. Wenn sich meine Welt mal kurz nicht ums Radio dreht, dann mach ich Musik. Ich singe für mein Leben gerne – auch außerhalb der Dusche.

Was ich in der digitalen Welt liebe

Mit Freunden in der ganzen Welt verstreut ist WhatsApp und Instagram einfach ein Segen. Man kann immer ein bisschen an allem teilhaben. Auch wenn alle im Stress sind und es erst nach 2 Tagen schaffen, zu antworten.

Was mich emotional berührt?

Herzlichkeit und Menschen, die einem ein gutes Gefühl geben. Jeder hat doch schon genug um die Ohren. Da sind die Menschen, die einem ein Lächeln schenken oder einen netten Satz sagen, die die unser Leben einfach schöner machen.

Was ich gar nicht kann?

Streiten! Selbst wenn ich es mal kurz probiere, nach 5 Minuten knick ich ein und will, dass sich alle wieder liebhaben. Harmoniesucht lässt grüßen!

Welche Orte ich in meiner Heimat liebe?

Die Berge, wenn du oben am Gipfel ankommst und auf das wunderschöne Bayern 3 Land runterschaust. Wahnsinn! Danach ist das Energie Level wieder auf 100. In München am Obststand einkaufen und dann damit in den Englischen Garten und sich die Sonne auf den Pelz scheinen lassen. Und ich freu mich jedes Mal, wenn ich neue Ecken in Bayern entdecke. Das erste Mal in Passau den Sonnenaufgang am Dreiflüsseeck erleben – einzigartig! In Erlangen im Schlossgarten brunchen – großartig!

Sophie Grund bei Instagram und Facebook?

Ihr findet Sophie Grund hier auf Instagram.