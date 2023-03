Wassersparende Duschköpfe: Mit diesen kannst du hunderte Euro beim Duschen sparen

Morgens lange heiß duschen – für viele gehört das zu einem Start in den Tag einfach dazu. Und jetzt gibt’s eine gute Nachricht: Ihr könnt beim Duschen hunderte Euro im Jahr sparen! Das Zauberwort heißt Sparduschkopf. Da denkt man an Duschköpfe, wo eh kaum was rauskommt und man ewig duschen muss bis man nass ist und nach dem Duschen hat man dann doch noch Shampoo in den Haaren. Zum Glück ist das bei den Testsiegern nicht der Fall!

Wie funktionieren Sparduschköpfe?

Die meisten wassersparenden Duschköpfe machen das, was ihr Name vermuten lässt: Wasser sparen. Während eine normale Duschbrause im Schnitt etwa 15 Liter Wasser durchlaufen lässt, kommen bei einem wassersparenden Duschkopf weniger als 10 Liter durch. Zwar dauert es dadurch ein bisschen länger, Shampoo aus langen Haaren zu spülen, aber sie sparen euch einiges an Wasser, Energie und Geld. Pro Person könnt ihr jährlich bis zu 345 € sparen. Noch mehr rausholen könnt ihr, wenn ihr zusätzlich kürzer und seltener duscht.

Welchen Sparduschkopf du wählst, ist am Ende auch eine Frage des Preises. Die von Stiftung Warentest geprüften Handbrausen kosten zwischen 10 € und 130 €. Schon für 16 Euro bekommst du ein Produkt, das von Stiftung Warentest das Zertifikat „GUT (2,0)“ bekommt. Gleich sechs Duschköpfe liegen laut den Testern ganz weit vorne.

Testsieger „Wassersparende Duschköpfe“ 2023

Damixa Pine Handbrause – ca. 65 € – Note: GUT (1,9)

Pine Handbrause – ca. 65 € – Note: GUT (1,9) Duravit Handbrause 3jet 110 MinusFlow – ca. 28 € – Note: GUT (1,9)

Handbrause 3jet 110 MinusFlow – ca. 28 € – Note: GUT (1,9) Grohe Vitalio SmartActive 130 Cube – ca. 64 € – Note: GUT (1,9)

Vitalio SmartActive 130 Cube – ca. 64 € – Note: GUT (1,9) Grohe Vitalio Start 100 Handbrause 2 Strahlarten – ca. 20 € – Note: GUT (1,9)

Vitalio Start 100 Handbrause 2 Strahlarten – ca. 20 € – Note: GUT (1,9) Hansa Hansabasicjet Eco – ca. 23 € – Note: GUT (1,9)

Hansabasicjet Eco – ca. 23 € – Note: GUT (1,9) Hansgrohe Pulsify Select S Handbrause 105 3jet Relaxation EcoSmart – ca. 30 € – Note: GUT (1,9)

Und die zwei günstigsten im Test: