Steffi Fischer - Mein Leben, meine #Likes

Was ich gar nicht kann?

Müsli essen. Oh, zuviel Milch übrig - Müsli nachschütten. Mist, zuviel Müsli – Milch nachschütten. Oh, zuviel Milch… So lang hat doch keiner Zeit zum Frühstücken?!

Was ich liebe:

Dass sich mein Leben mit unserem Baby nicht geändert hat, sondern einfach NOCH schöner geworden ist

Worüber ich mich freue?

Wenn jemand Geburtstag hat! Dann gibt’s ne dicke Torte und ich liiiiebe Backen!!

Was ich an meinen Freunden mag:

Dass jeder einzelne über sich selbst lachen kann. Kennt ihr diese Momente, in denen man vor lauter Lachen nicht mehr atmen kann und einem langsam Tränen in die Augen steigen? Sowas passiert mit meinen Freunden!

Was berührt emotional?

Oh Gott, seit 2018 so viel! Da ist meine kleine Tochter geboren und ich habe das Gefühl, diese Hormone werden nie wieder weggehen ;) Letztens musste ich sogar bei nem Werbespot mit Paul Potts weinen...

Steffi bei Facebook und Instagram, Twitter?

Definitiv Instagram. Facebook hab ich natürlich auch, aber da passiert nicht viel. Instagram is mein Update, nur im Komplettpaket: Ich seh was gerade auf der ganzen Welt passiert aber auch was meine Freunde treiben, was ich heut Abend kochen könnte genauso wie Fotos von Orten, die auf meine Bucketlist kommen.

Und wer möchte, kann einen kleinen Einblick in meine Welt bekommen :)