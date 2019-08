Stier läuft durch einen Baumarkt

Er ist sich vorgekommen wie in einem schlechten Film, sagt Stefan Kohl vom OBI Markt in Raubling. Plötzlich stand ein Stier vor ihm - mitten im Gang. Ganz gemütlich marschierte er erst an den Kassen vorbei, durch die Werkzeug- und in die Grillabteilung. Zum Glück ist niemandem etwas passiert.