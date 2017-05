Der Testsieger kostet gerade mal 23 Cent am Tag

Das Beste fürs Näpfchen

Testsieger ist das Katzenfutter von Edeka, gleich dahinter kommt Norma. Beide Futter gehören auch zu den günstigsten im Test. Die Tagesration für eine 4-Kilo-Katze kostet gerade mal 23 Cent.

Diese Futter haben die Note "sehr gut" bekommen:

Edeka Gut & Günstig Zarte Stückchen mit Huhn in feiner Soße

Aldi (Nord!) Topic Zarte Mahlzeit mit herzhaftem Rind & Huhn

Norma Mieze Katz Saftige Stückchen in Sauce mit Geflügel und Leber

Kitekat mit Thunfisch in Sauce

Sheba Classics in Pastete mit Ente & Huhn

Whiskas 1+ Jahre mit Geflügel in Terrine