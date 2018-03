"Geiles Handy ist Menschenrechte!" (Karolina, 16)

Erkan Dörtoluk sitzt in der Bahn und hört mit, was die meist jungen Menschen bewegt. Die Realität habe die Satire längst überholt, sagt er und twittert die besten Sprüche.

Erkan Dörtoluk fährt sehr viel Straßenbahn. Und damit nicht nur er weiß, was los ist in Deutschland, schickt er das, was er dabei zu hören bekommt, per Twitter ("rheinbahn_intim") an seine 30 000 Follower. Jetzt schon fünf Jahre lang.