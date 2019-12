Schock für die Fans: Sunrise Avenue trennen sich!

Sunrise Avenue veröffentlichen schon heute ihre letzte Single sowie das Video "Thank You For Everything". Die Song ist ein Dank der Band an ihre Fans und "spiegelt die Emotionen der Band nach ihrer großen und bittersüßen Entscheidung wider".

BAYERN 3 Konzert mit Sunrise Avenue in München im kommenden Sommer

Auch live wird es die Band noch ein letztes Mal ihm Rahmen einer Abschluss-Tournee zu sehen geben: Die "Thank You For Everything Tour" umfasst sechs Konzerte in Deutschland, der Schweiz und Österreich, gefolgt vom großen Finale am 15. August im Olympiastadion von Helsinki. Wer die Jungs in Bayern noch einmal sehen will: Das letzte Sunrise-Avenue-Konzert im BAYERN 3 Land findet am 25. Juli im Olympiastadion statt. Tickets für ihre Abschiedstour werden am Montag, den 9. Dezember in den Verkauf gehen.