Die Wanze an deinem Handgelenk!

Das ist krass: 12 der 13 getesteten Smartwatches oder Fitnessbänder geben deine intimsten Daten an große Firmen weiter. Und das kannst du nicht einmal unterbinden. Ansonsten bieten sie alle coole Technik. Welches Fitnessband oder welche Uhr die richtige für dich ist, hängt von deinen sportlichen Ambitionen ab und welches Handy du benutzt.

Hochmodern, aber extrem neugierig: Die Anbieter von Fitnessarmbändern, Laufuhren und Smartwatches räumen sich unglaublich viele Rechte an deinen persönlichen Daten ein. Es geht um sensible Messwerte wie die Pulsfrequenz oder den Aufenthaltsort, die beim Gehen, Joggen, Radfahren erhoben und an Drittfirmen gesendet werden. Bei 12 der 13 geprüften Modelle fand die Stiftung Warentest sehr deutliche Mängel im Kleingedruckten.

Apple gibt personenbezogene Daten an Unternehmen weiter, die Dienstleistungen erbringen, wie zum Beispiel die Kreditgewährung." (Aus dem Kleingedruckten der Apple Watch Series 3 GPS)

Das Problem: Du kannst die Einstellungen nicht einmal so ändern, dass diese Daten nicht gesendet werden. Mit Ausnahme der TomTom Spark 3 Cardio + Music haben die Tester deshalb alle Smartwatches, Fitnessarmbänder und Laufuhren um eine Note herabgestuft.