So wird deine Grillparty perfekt!

In der Grillsaison schmeißen knapp 40 Prozent der Deutschen alle zwei Wochen den Grill an. Gehörst du auch dazu? Dann haben wir hier fünf Tipps für dich, damit du das Grillen noch mehr genießen kannst und auch das Putzen danach schnell erledigt ist.

Alufolie beim Grillen

Zum Grillen ist Alufolie nicht unbedingt die beste Wahl. Das liegt daran, dass für die Herstellung von Alufolie sehr viel Energie benötigt wird. Außerdem sollte Alufolie nicht mit Säure in Kontakt kommen. Da Marinaden für Fleisch aber häufig säurehaltig sind, ist es besser Edelstahlformen zu verwenden. Pluspunkt für die Umwelt: Formen aus Edelstahl kannst du easy abwaschen und wiederverwenden.



Übrigens: Wenn du mit Holzkohle oder Briketts grillst, solltest du auf jeden Fall eine Grillschale verwenden. Tropft Saft vom Fleisch oder Marinade auf die Glut, entsteht ein bläulicher Rauch, der gesundheitsschädliche Gase enthält.

Was ist besser: Mariniertes Fleisch kaufen oder soll ich mein Fleisch selbst marinieren?

Bei fertig mariniertem Fleisch lässt sich nur schwer sagen, wie frisch das Fleisch tatsächlich ist. Deshalb ist die Empfehlung eher, dass du dein Fleisch selbst marinieren solltest. Besonders zart wird dein Fleisch in einer Marinade aus Olivenöl, Essig und Gewürzen. Am besten packst du dein Fleisch in der Marinade über Nacht in den Kühlschrank.

Damit Kräuter beim Grillen nicht verbrennen, solltest du diese erst zum Schluss auf Fisch und Fleisch geben.