Ist tiefgefrorenes Gemüse wirklich gesund?

Tiefgefrorenes Obst und Gemüse wird meistens direkt nach der Ernte, also frisch vom Feld schockgefroren. Dabei wird die Temperatur innerhalb sehr kurzer Zeit auf minus 40 Grad Celsius abgesenkt. Der Vorteil dieses Verfahrens ist, dass sich in den Zellen nur sehr kleine Eiskristalle bilden, weshalb die Konsistenz des TK-Gemüses auch nach dem Auftauen der Konsistenz von frischem Gemüse sehr ähnlich ist. Frierst du dein Obst und Gemüse selbst ein, dann ist das durch den langsamen Abkühlungsprozess leider nicht möglich. Was aber bleibt, ist der Geschmack, der ändert sich durchs Einfrieren nämlich kaum. Aber wie sieht es mit den enthaltenen Vitaminen aus?

Tiefgefrorenes Gemüse behält die Vitamine

Es ist tatsächlich so, dass die niedrige Temperatur den Vitaminen nicht schadet. Ganz im Gegenteil. Durch das Einfrieren bleiben licht- und luftempfindliche Vitamine im Obst oder Gemüse erhalten – und das sogar ziemlich gut. Ein TK-Brokkoli hat noch 84 Prozent des Vitamin C, das direkt nach der Ernte im Brokkoli enthalten ist. Hast du den Brokkoli dagegen frisch gekauft und lässt ihn ein paar Tage zuhause liegen, dann enthält dieser sogar drei Viertel weniger Vitamin C.