Diese heißen Winterdrinks sind 2022 der Hit

Glühwein - der Klassiker fällt uns sofort ein, wenn wir an Heißgetränke im Herbst und Winter denken. Dabei gibt es noch viel mehr heiße, kreative Getränk-Ideen, die ihr in diesem Jahr unbedingt mal probieren solltet, wenn es euch draußen zu frisch wird.

Orangen heiß abwaschen, dann in dünne Scheiben schneiden. Orangensaft mit Orangenscheiben, Weißwein und braunem Kandis erhitzen. Bei mittlerer Hitze mit Deckel ca. 10–15 Minuten ziehen lassen - der Kandis löst sich dann. Orangenbitter unterrühren und der Hot Aperol ist fertig.

Glüh-Gin

Ihr liebt Gin im Sommer? Dann werdet ihr es im Winter erst recht tun. So neu ist die Idee auch gar nicht, denn in England wurde heißer Gin bereits im 18. Jahrhundert auf den Frostjahrmärkten auf der zugefrorenen Themse in London getrunken.

Zutaten für den Hot Mulled Gin (für zwei Getränke)

100 ml Sloe Gin / 400 ml Apfelsaft naturtrüb / 2 Vanilleschoten / 2 Orangen

Winterliche Gewürze: Zimtstange, Sternanis, Nelken, Kardamom

Zubereitung:

Den Apfelsaft mit den Gewürzen im Topf erhitzen und alles 10 Minuten köcheln lassen. Die Flüssigkeit in hitzebeständige Gläser abfüllen und dann kommt der Sloe Gin dazu. Jetzt könnt ihr alles mit Orangenscheiben, Zimtstangen und Sternanis garnieren.