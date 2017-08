Bayern: Diese Nächte an krassen Orten vergisst du nie!

Waldseilgarten Höllschlucht, Pfronten 30.08.2017 Schwebebett unter Baumwipfeln, Luxuszelt oder Zirkuswagen - Nächte an ungewöhnlichen Orten sind unvergesslich. Romantik pur oder Abenteuerfeeling schenken euch wunderbare Erinnerungen. Und das Schönste: Sternenhimmel und Panorama sind all inklusive. Wir haben magische Schlafplätze gesammelt, die zum Schlafen (eigentlich) fast zu schade sind.

Schlafen unter Baumwipfeln - oder im Fels Ihr könnt's euch aussuchen - wollt ihr eine feste Schlafunterlage oder reicht euch ein luftiges Schwebebett mitten in den Baumwipfeln? Im Waldseilgarten Höllschlucht könnt ihr zwischen zwei Varianten von "Nacht im Wald" wählen: Auf Plattformen in sieben Metern Höhe schlaft ihr mit Seil gesichert in der Stille des Waldes. Alle, die auf Challenge stehen, buchen das Portaledge. Das ist eigentlich eine Plattform, die Bergsteiger zum Biwakieren an die Felswand hängen. Ein Portaledge kann man aber auch in einen Baum hängen, sich dann am Seil hochhangeln und dort übernachten.

1 / 3 Waldseilgarten Höllschlucht Hat schon was, so eine Nacht am Fels ...

Glamping - Camping mit Luxusfaktor All das Coole am Camping wie Naturfeeling und Freiheitsgefühl, ganz ohne das Fiese von Zeltnächten: Das ist Glamping. Also die glamouröse Version vom Übernachten unter freiem Himmel Glamping = Kunstwort aus 'camping' und 'glamourous'. Gibt es in verschiedensten Varianten. Nur ein paar Beispiele: Beim Waldcamping Brombach könnt ihr eure Nächte in Hexenhäuschen mitten im Wald oder im Zirkuswagen verbringen. Der Zirkuswagen steht am Waldrand und hat nicht nur eine kleine Küche, sondern sogar ein eigenes Bad. Auf dem Natur Campingplatz Ammertal in Peißenberg könnt ihr Zelt- oder Holzlodges an einem kleinen Badesee mieten. Oder ein Tipi. Und im Camping Resort Zugspitze in Grainau habt ihr die Wahl zwischen gemütlichen Nächten in der Berghütte oder im Schlaffass.

1 / 3 dpa/picture alliance Schlaffässer: Urgemütlich übernachten - zum Beispiel auf dem Campingplatz am Nationalpark in Klingenbrunn/Spiegelau, im Bayerischen Wald. Schlaffässer bieten einige Campingplätze in Bayern an.

Übernachten wie ein Ritter im Mittelalter Sich fühlen wie ein Burgherr oder eine Burgfrau? Geht in Bayern an einigen Orten. Zum Beispiel in der Nürnberger Kaiserburg. In den Kaiserstallungen ist die Jugendherberge Nürnberg untergebracht. Zimmer und Ausstattung sind modern und der Ausblick auf die Dächer von Nürnberg ist sensationell. Aber auch auf anderen bayerischen Burgen oder Schlössern könnt ihr übernachten. Einen guten Überblick über besondere Hotels bekommt ihr bei Sightsleeping Hotels, einem Portal des Bayerischen Tourismusverbandes.

1 / 3 dpa/picture alliance Auf der Nürnberger Kaiserburg könnt ihr super die Nacht verbringen, ...

Kindheitstraum Baumhaus Geweckt werdet ihr höchstens von Vogelgezwitscher. Wenn ihr aus dem Fenster seht, seht ihr grün: Baumhaushotels gibt es einige in Bayern - von rustikal bis luxuriös mit eigener Terrasse und eigenem Outdoor-Whirlpool. Bei Travelbook findet ihr über ein Dutzend bayerische Quartiere im Baum.

dpa/picture alliance Im Baumhaushotel Seemühle in Gräfendorf, in der Nähe von Gemünden am Main, stehen sechs Baumhäuser.