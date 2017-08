Bundeswehr-Jet lässt Fensterscheiben beben

Kurz nach zehn Uhr knallte es krass. Der heftige Knall hörte sich an wie eine Explosion, auf Twitter und Facebook gab es wilde Spekulationen über die Ursache. In Freising riefen viele bei der Polizei an, BAYERN 3 Hörer meldeten sich bei uns. Doch die Ursache für den Höllenlärm ist harmlos: Ein Jet der Bundeswehr flog mit Überschallgeschwindigkeit und zog den Knall quasi über Bayern hinter sich her.

Zwischen 10 und 11 Uhr am Donnerstag knallte es ohrenbetäubend, Fensterscheiben bebten. Viele Menschen riefen die Polizei an und fragten nach dem Grund der Explosion. BAYERN 3 Hörer meldeten sich bei uns per Mail und WhatsApp und berichteten von dem Riesenknall. Die Ursache für die große Aufregung war ein Übungsflug der Bundeswehr.

Der Eurofighter der Bundeswehr war am Luftwaffenstützpunkt in Neuburg an der Donau gestartet und hatte die Schallmauer durchbrochen, das bestätigte die Deutsche Flugsicherung. Der Überschallknall war zeitversetzt in vielen bayerischen Orten wie Moosburg an der Isar, Freising, Garching, Fürstenfeldbruck und in München zu hören.

Das waren die Twitter-Reaktionen auf den Knall