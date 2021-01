Darf dein Chef dich zuhause überwachen?

Die ganze Belegschaft im Homeoffice? Vielen Chefs kommt bei diesem Gedanken das Grausen! Denn anders als im Büro wissen sie nicht so richtig, ob ihr die Arbeitszeit auch wirklich effektiv nutzt. Aber darf euer Chef euch überwachen? Die Experten der Stiftung Wahrentest sagen: Jein!

Wichtig: Konkreter Verdacht!

Erstmal gilt: Solange er keinen konkreten Verdacht hat, kann dein Arbeitgeber kaum was tun. Er darf nicht überprüfen, ob du auch wirklich arbeitest, solange er nur ein bisschen skeptisch ist.

Das einzige, was er immer machen darf: Kontrollieren, wann du dich im Firmennetzwerk ein- und ausloggst! Denn damit stellt er fest, wie lange du insgesamt arbeitest. Das ist so, wie wenn du dich vor Corona morgens und abends am Eingang deiner Firma ein- und ausstempeln musstest.

Außerdem kann dein Chef stichprobenmäßig in E-Mails reinschauen! Das geht aber fast nur, wenn Unternehmen keine privaten Mails von Firmen-Accounts erlauben. Außerdem muss er das dann vorher ankündigen und mit dem Betriebsrat absprechen.