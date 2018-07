Ist die Papiertüte wirklich so umweltfreundlich?

Der Wochenend-Einkauf ist meist tatsächlich geplant, mit Einkaufszettel und so. Und da haben wir dann meistens auch einen Einkaufskorb oder irgendeine Kiste dabei. Aber wenn wir unter der Woche mal schnell im Supermarkt sind, haben wir da auch mal keine Tasche dabei. Nachdem wir wissen, dass Plastiktüten mies für die Umwelt sind, greifen wir zur Papiertüte - und haben was zum Transportieren und ein gutes Gewissen. Zu Recht?

Überraschung bei recycelten Plastiktüten

Recycelte Plastiktüten haben schon nach drei Mal nutzen eine recht gute Umweltbilanz. Aber – um es jetzt mal generell zu sagen: Egal welche Art von Tüte ihr nehmt, ist es sinnvoll, sie so oft wie möglich zu benutzen. Auch wichtig: Auf den blauen Engel achten, denn dann wisst ihr, dass Altpapier oder Altplastik verwendet wurde. Und so, wie die Papiertüte ins Altpapier gehört, muss die Plastiktüte am Schluss in die gelbe Tonne – oder die, die bei euch dafür vorgesehen ist. Selbst wenn da irgendwas von Bio oder kompostierbar draufsteht. Denn das funktioniert in der Realität nicht ausreichend gut.