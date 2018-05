Ein tragischer Verkehrsunfall schweißt diese Familie zusammen!

"Vier Hubschrauber, ein Meer an Blaulichtern - soweit das Auge reicht." Das ist die Geschichte, die das ganze BAYERN 3 Land bewegt und ein unfassbares Beispiel dafür ist, was Familienzusammenhalt schaffen kann. Die Geschichte von Familie Schäfer aus Niederbayern. Bis Ostern eine glückliche, fünfköpfige Familie. Bis ein furchtbarer Verkehrsunfall das Leben der Schäfers komplett umkrempelt.

Es ist Dienstag, der 3. April, als Ralfs ältester Sohn Fabian (21) einen Anruf bekommt. Ein Freund erzählt ihm, dass er einen Verkehrsunfall beobachtet hat. Im Autowrack: Fabians kleine Schwester Hannah. Fabian ruft panisch seinen Papa Ralf an. Der fährt zur Unfallstelle und stellt fest, dass nicht nur seine Hannah, sondern auch seine Frau Nicole und sein Sohn Noah schwer verletzt wurden.

Der Gesundheitszustand von Mutter Nicole und Sohn Noah ist kritisch. Beide kommen mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus: Noah nach München, Mutter Nicole nach Regensburg, Tochter Hannah mit dem Krankenwagen nach Dingolfing. Drei Familienangehörige in drei verschiedenen Krankenhäusern in drei Städten. Alle kommen auf die Intensivstation:

Nicole ist froh, dass sie lebend aus dem Wrack herausgekommen ist

Die schlimmsten Verletzungen hat Mutter Nicole. Der Frontalzusammenstoß, der Überschlag des Autos – all das hat bei ihr schwere Kopfverletzungen verursacht. Es wird Wochen und Monate dauern, bis Nicole wieder ganz gesund sein wird. Aber sie ist froh, dass sie lebend aus dem Autowrack herausgekommen ist. Mittlerweile ist sie aus dem Krankenhaus entlassen worden - genau an dem Tag, an dem ihre Tochter Hannah 14 Jahre alt geworden ist.

"An dem Tag ist meine Mama aus dem Krankenhaus zurück nach Hause gekommen, und das war einfach das schönste Geschenk." (Tochter Hannah)

So geht es Familie Schäfer heute

BAYERN 3 Frühaufdreher Sebastian Winkler besucht Familie Schäfer vor wenigen Tagen. Denn, ohne dass wir von BAYERN 3 das wissen konnten, sind wir ein wichtiges, verbindendes Element in dieser schwierigen Zeit für Familienvater Ralf. In allen Krankenhäusern, in denen Ralf nächtelang hockt und um seine Familie bangt, läuft BAYERN 3.