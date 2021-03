Kann ich jetzt einen Urlaub buchen - und was muss ich beachten?

In Deutschland gilt zur Zeit (Stand: 12.03.2021) ein Verbot touristischer Übernachtungen in Hotels und anderen Unterkünften. Und was ist mit Urlaub im Ausland? Bund und Länder raten davon ab, nicht notwendige Reisen ins Ausland zu unternehmen. Verboten sind sie aber nicht. Wie sinnvoll sie in der derzeitigen Situation sind, sollte jeder für sich selbst überlegen.